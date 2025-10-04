A Justiça determinou a interdição da Praia Quarto Crescente, no município de Aragarças (GO), na divisa com Mato Grosso, após constatar danos ambientes. A decisão aponta que a prefeitura fazia intervenções em áreas de preservação sem as licenças necessárias.\nO Ministério Público do Estado de Goiás moveu uma ação civil pública contra o município de Aragarças após denúncias de que maquinários da prefeitura estavam fazendo limpeza de vegetação e movimentação de sedimentos para a construção de um estacionamento e de uma praia artificial.\nA decisão de interdição foi assinada pela juíza Yasmmin Cavalari, da Vara das Fazendas Públicas de Aragarças, na última terça-feira (30).\nAO POPULAR, o coronel Antônio Ghiovani Moreira Peres, do 47º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, afirmou que a PM e a prefeitura estão cumprindo a determinação judicial.