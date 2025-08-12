Termina nesta terça-feira (12) o prazo para que produtores rurais contestem indeferimentos na segunda convocação do programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), realizado pelo governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Segundo o órgão, não há limite de vagas e todas as inscrições que atenderem aos critérios do edital serão aceitas.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nO programa foi lançado no Dia do Cerrado de 2024, e a segunda chamada teve o resultado preliminar divulgado no dia 5 de agosto, com 417 produtores rurais aprovados. Ao todo, foram recebidas 571 inscrições, das quais 65 foram indeferidas e 89 registraram desistência, seja por iniciativa dos proponentes ou por falta de resposta a notificações.\nO PSA prevê pagamentos a proprietários rurais que se comprometam a conservar áreas de vegetação nativa que, legalmente, poderiam ser utilizadas para plantio ou pastagem, conforme o Código Florestal. O edital permitia a inscrição de áreas entre 2 e 100 hectares. Ao fim do processo, o programa já alcança 26,2 mil hectares preservados no Cerrado goiano.