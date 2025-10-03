A partir desta sexta-feira (3), as tarifas de pedágio das rodovias BR-153, BR-414 e BR-080, que cortam os estados de Goiás e Tocantins, sofrerão reajuste. Os novos valores variam de R$ 4,75 a R$ 114,40, dependendo do tipo de veículo e do trecho percorrido (confira a tabela ao final da matéria).\nCom o aumento, a tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões passou a ser de R$ 12 no trecho de Porangatu (P3) e R$ 11,50 no trecho de Estrela do Norte (P4). Para esse tipo de veículo, os valores variam entre R$ 9,50 e R$ 14,30, conforme o ponto de cobrança.\nCobrança de pedágio em estrada de terra entre Goiás e Mato Grosso revolta motoristas\nPelo menos 2 trechos de BRs em Goiás vão ter pedágio sem cancela em 2026\nConcessão das BRs 060 e 452 inclui sete pontos de pedágio, diz Ministério dos Transportes