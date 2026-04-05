Antiga sede da Caixa: desapropriada pelo estado, que comprou à vista (Wildes Barbosa)\nO prédio localizado no Centro de Goiânia comprado pelo Governo de Goiás por R$ 100 milhões, deve abrigar mais de 2 mil servidores, segundo Daniel Vilela, atual governador de Goiás. O local era ocupado pela Caixa Econômica Federal e está situado na Avenida Anhanguera. A partir de agora, o edifício será a sede do novo Centro Administrativo do governo e vai abrigar a Secretaria de Saúde (SES), Secretaria da Administração (Sead) e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).\nO Procon Goiás será o primeiro órgão a ocupar o Centro Administrativo. Segundo o governador, a previsão é de que essa mudança aconteça em julho deste ano. Já a SES e a Sead têm previsão de mudança para o início de 2027.\nSão mais de 26 mil metros quadrados com capacidade para abrigar 2.200 servidores que vão trabalhar aqui nos padrões mais modernos de integração de eficiência da máquina pública. A partir de julho o Procon já estará funcionando aqui, e depois da reforma, em janeiro do ano que vem, os outros órgãos também virão para cá", explicou Daniel Vilela.