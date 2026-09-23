O prédio derrubado pela Prefeitura de Goiânia no centro da capital estava abandonado há 10 anos, tinha a estrutura condenada e era ocupado por moradores de rua e dependentes químicos, conforme apurado pelo repórter Toni Nascimento. O local era visto pelos moradores como um "mocó", gíria usada para descrever um ambiente com presença de traficantes e usuários de drogas.\nO prédio de dois pavimentos situado na Rua 74, no Setor Central, próximo à Avenida Independência, foi demolido como parte do cronograma municipal de erradicação de construções abandonadas na capital. Durante os trabalhos de demolição, realizados na última sexta-feira (18), o abrigo do ponto de ônibus instalado na calçada em frente ao lote foi completamente destruído.\nDe acordo com a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), órgão responsável pela operação, o prédio havia sido oficialmente condenado pela Defesa Civil em virtude de riscos estruturais graves. A pasta apontou ainda que o local concentrava grande volume de lixo e criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.