Um prédio residencial, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, desabou neste sábado (15) e deixou cinco pessoas sob os escombros – entre elas uma adolescente de 15 anos. Duas famílias viviam no local, totalizando oito moradores.\nOs feridos foram retirados com vida do local do acidente e encaminhados para dois hospitais da região. O prédio fica na rua Jorge Amado, no bairro Jardim Calux. Duas pessoas já tiveram alta. As demais estão estáveis, sob cuidado médico.\nTerremoto de magnitude 7,7 mata ao menos 38 na Indonésia\nTerremoto de grande magnitude na Colômbia derruba prédios e mata dezenas\nTerremoto no Japão: explosão em shopping deixa mortos e feridos\nO Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência às 6h. Chovia forte na região. Mesmo assim, ainda não se sabe as causas do desabamento. A prefeitura de São Bernardo do Campo informou que, como medida preventiva, interditou três imóveis vizinhos. Com isso, vinte pessoas ficaram desabrigadas e receberão assistência do município, sendo encaminhadas para hotéis próximos.