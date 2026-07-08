-VÍDEO: ELEVADOR DE DELIVERY (1.3430835)\nPedir comida, supermercado ou medicamentos por aplicativo já faz parte da rotina de milhares de pessoas. Um empreendimento em construção no Setor Marista, na capital goiana, será o primeiro da capital a contar com um elevador exclusivo para delivery, capaz de levar encomendas da portaria diretamente para a cozinha dos apartamentos.\nSegundo a diretora executiva da FR Incorporadora, Lara Rassi, em entrevista ao jornal O POPULAR, a ideia surgiu após a consolidação do delivery na rotina dos brasileiros.\nO delivery já fazia parte da rotina dos brasileiros, mas, no pós-pandemia, percebemos como esse hábito se consolidou. Todos os dias alguém compra alguma coisa por aplicativo, e vimos nisso uma oportunidade”, fala.\nVídeo mostra como funciona elevador que leva carro até apartamento em prédio de luxo em Goiânia