O prédio da primeira Estação Meteorológica de Goiânia, situada na Avenida Tocantins, entre a Avenida Oeste e a Avenida Paranaíba, no Setor Central, está com aspectos de deterioração, com problemas de desgastes externos, como as pinturas que estão se soltando, as cores desbotadas e a mureta quebrada. A edificação, que tem estilo art déco e foi tombada como patrimônio histórico municipal em 2008, foi fundada em 1937 e pertence ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As informações extraoficiais são de que não há interesse do órgão federal em permanecer com o prédio e que, por isso, há movimentação para que ele seja repassado a outro interessado.\nUm movimento encabeçado por servidores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás junto a professores da Universidade Federal de Goiás (UFG), sobretudo ligados ao Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado (Cempa Cerrado), tentam fazer com que a edificação histórica seja assumida pela instituição de ensino superior federal. A informação é de que o Mapa vai utilizar apenas estações automatizadas e que a unidade em Goiânia está localizada no Setor Jaó, dispensando a estação analógica do Setor Central.