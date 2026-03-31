Um edifício na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, será a sede do novo Centro Administrativo do Governo de Goiás, conforme anúncio do governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela nas redes sociais. No vídeo, Caiado diz que o prédio, atualmente habitado pela Caixa Econômica Federal, abrigará a Secretaria de Saúde (SES), Secretaria da Administração (Sead) e o Procon Goiás.\nSão mais de 26 mil metros quadrados com capacidade para abrigar 2.200 servidores que vão trabalhar aqui nos padrões mais modernos de integração, de eficiência da máquina pública. A partir de julho o Procon já estará funcionando aqui, e depois da reforma, em janeiro do ano que vem, os outros órgãos também virão para cá”, explicou o vice-governador Daniel Vilela.\nCaiado e Daniel informaram também que o prédio, comprado pelo Governo de Goiás, vai reduzir consideravelmente os gastos com aluguéis e manutenções, economizando mais de R$ 21 milhões por ano.