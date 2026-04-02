Um prédio no centro de Goiânia que era ocupado Caixa Econômica Federal será centro administrativo do governo e vai receber o Procon Goiás a partir de julho. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Estado da Administração (Sead) também devem ir para lá no início de 2027.\nA informação foi divulgada no instagram do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e do governador Daniel Vilela (MDB), que garantiram que o local passará por uma reforma e irá receber a SES e a Sead em janeiro do ano que vem.\n“São mais de 26 mil metros quadrados com capacidade para abrigar 2.200 servidores que vão trabalhar aqui nos padrões mais modernos de integração, de eficiência da máquina pública. A partir de julho o Procon já estará funcionando aqui, e depois da reforma, em janeiro do ano que vem, os outros órgãos também virão para cá”, explicou o vice-governador Daniel Vilela.