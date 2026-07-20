Obra localizada na Avenida Ismerino Soares de Carvalho do Setor Faiçalville virou "mocó", segundo vereador (Divulgação / Sefic)\nA estrutura que será demolida pela Prefeitura de Goiânia, no Setor Faiçalville, seria um Centro Solidário destinado ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, segundo o presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Municipal, vereador Markim Goyá (PRD). A obra, iniciada em 2008 e nunca concluída, será derrubada após laudos da Defesa Civil apontarem risco de desabamento.\nDe acordo com o vereador, o centro solidário foi planejado antes da gestão do ex-prefeito Iris Rezende (MDB) para oferecer acolhimento, cursos profissionalizantes e outros serviços de assistência social. O vereador afirmou que a obra era financiada com recursos municipais e federais, mas disse não saber precisar quanto já havia sido investido na construção.