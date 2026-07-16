-Prédio Abandonado (1.3433199)\nO prédio que será demolido no Setor Faiçalville começou a ser construído há 18 anos e nunca foi concluído, segundo a Prefeitura de Goiânia. A Defesa Civil explicou que, durante a vistoria, foram identificados vários sinais de deterioração da estrutura, por isso, a necessidade de demolição.\nAté dói o coração da gente, né? Da gente ver essa situação do abandono aqui e do desperdício do dinheiro público feito pelas administrações anteriores, quando nós temos essa construção aqui que está abandonada há muito tempo", lamentou o secretário municipal de Eficiência, Fernando Peternella, em vídeo publicado nas redes sociais.\nEm entrevista ao POPULAR, o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Robledo Mendonça, informou que a laje está bastante deteriorada e visivelmente inclinada, além de ter os ferros das vigotas com corrosão.