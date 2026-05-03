-Apartamento mais alto de Goiânia (1.3405384)\nO apartamento mais alto disponível para venda em Goiânia, localizado no setor Nova Suíça, possui uma vista noturna impressionante. O imóvel está quase no quinquagésimo andar do prédio e na sua sacada podem ser vistos o Goiânia Shopping e o Parque Vaca Brava, um dos cartões postais da cidade.\nQuando a noite chega e as luzes das ruas, comércios e prédios se acendem, a cidade ganha um novo visual. “É o prédio residencial mais alto da nossa cidade, da nossa Goiânia que é linda demais, principalmente vista do alto. Olha que espetáculo. Olha que vista maravilhosa!”, disse a corretora de imóveis Ludmila Balduíno, em vídeo publicado em suas redes sociais.\nSegundo a corretora, o prédio residencial é considerado um condomínio de alto padrão muito bem localizado, que está próximo a restaurantes, comércios, escolas e a duas quadras do Parque Vaca Brava.