Prédio no cruzamento das Avenidas Goiás e Anhanguera está parcialmente abandonado (Zuhair Mohamad)\nO prédio sem uso localizado na Avenida Goiás com a Rua 2, no Centro de Goiânia, que se tornará moradia para 52 famílias por meio de um programa do governo federal, abre caminho para ocupação de outros imóveis abandonados. Segundo a presidente do Movimento pela Reforma Urbana do Estado de Goiás (MRU-GO), Simone Inocêncio Teixeira, a organização trabalha junto a entidades públicas, como a Câmara de Goiânia, para a captação de imóveis na mesma região para que novas políticas habitacionais sejam realizadas.\nDa União, esse era o único, mas há outros, até mesmo particulares, que podemos trabalhar com os órgãos públicos para adquiri-los", disse a presidente ao repórter do jornal O POPULAR, Vandré Abreu.