-Vídeo - Lançamento obra prédio Centro (1.3425163)\nO prédio no Centro de Goiânia que servirá de moradia para 52 famílias de baixa renda é o primeiro edifício no estado a participar do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) - Entidades com o uso de imóveis abandonados. Segundo apurado pelo repórter Vandré Abreu, a estrutura, parada há mais de dez anos, pertencia à União e foi cedida ao Movimento pela Reforma Urbana de Goiás (MRU-GO), que venceu uma seleção nacional para a execução do projeto. O local até já recebeu um novo nome - Residencial Altino Alves Teixeira.\nDe acordo com a presidente do MRU-GO, Simone Inocêncio Teixeira, todas as famílias que ocuparão o prédio já foram escolhidas. Elas se enquadram em uma série de requisitos, como possuir renda mensal de até dois salários mínimos e não serem proprietárias de outro imóvel.