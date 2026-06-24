-Vídeo - Lançamento obra prédio Centro (1.3425163)\nO Residencial Altino Alves Teixeira, prédio sem uso no Centro de Goiânia que servirá de moradia para 52 famílias de baixa renda, abrigou uma agência da Caixa Econômica Federal até os anos 2000. Conforme apurado pelo repórter Vandré Abreu, o imóvel pertencia à União e foi cedido ao Movimento pela Reforma Urbana do Estado de Goiás (MRU-GO). O edifício passará por uma grande reforma, avaliada em quase R$ 11 milhões, e depois poderá receber os novos moradores.\nHouve uma série de trâmites envolvendo o prédio, que antes se chamava Edifício Senador João Vila Boas. Em 2010, o Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito para apurar as condições de conservação do local. Mais tarde, em 2014, um relatório apontou a degradação da infraestrutura. Já o processo para a liberação das obras e da documentação necessária começou em 2023. Na última sexta-feira (19), ocorreu a cerimônia de lançamento das obras (assista no começo do texto).