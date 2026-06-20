As obras de revitalização do Residencial Altino Alves Teixeira, localizado na Avenida Goiás com a Rua 2, no Centro de Goiânia, devem começar nas próximas semanas. O edifício, que estava sem uso havia mais de dez anos, será transformado em moradia para 52 famílias por meio do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) – Entidades. O imóvel pertencia à União e foi cedido ao Movimento pela Reforma Urbana do Estado de Goiás (MRU-GO), que venceu uma seleção nacional para a execução do projeto. O investimento total para a requalificação do prédio é de R$ 10,9 milhões, com financiamento da Caixa Econômica Federal. Cada unidade habitacional recebeu o aporte de R$ 210 mil.\nO prazo estipulado para a conclusão das intervenções é de 18 meses. As famílias beneficiadas, que já foram escolhidas, possuem renda mensal de até dois salários mínimos e não podem ser proprietárias de outro imóvel. A estrutura do edifício, anteriormente denominado Edifício Senador João Vila Boas, possui 11 andares e contará com apartamentos de um e dois quartos. O projeto de retrofit prevê a manutenção dos traços art déco originais da fachada, além da instalação de acessibilidade para pessoas com deficiência em todas as unidades.