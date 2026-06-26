-VÍDEO PRÓPRIO (1.3426726)\nO trabalho envolvido na reforma do prédio abandonado no Centro de Goiânia, que receberá 52 famílias de baixa renda, vai além do caráter estrutural. A Caixa Econômica Federal, que financiará a obra estimada em R$ 11 milhões, também tem feito um trabalho de assistência social e psicologia com as pessoas escolhidas para habitar o novo residencial. O objetivo do acompanhamento é ajudar na adaptação dos novos moradores. As informações foram apuradas pelo repórter Vandré Abreu junto à titular da Superintendência do Patrimônio da União em Goiás (SPU/GO), Rosana Carvalho.\nPara fazer essa política, a gente precisa ver o perfil das famílias. Elas estão acostumadas a morar em casa, com quintal, cachorros, uma horta. Então, não são todas que vão se adaptar a um apartamento, a morar no Setor Central. É preciso analisar esse perfil para que as pessoas possam se mudar e ficar no local”, explicou a gestora.