Residencial Altino Alves Teixeira, edifício na Avenida Goiás com Rua 2, que será transformado em moradia para 52 famílias (Wildes Barbosa/O Popular)\nO Residencial Altino Alves Teixeira, prédio sem uso no Centro de Goiânia que servirá de moradia para 52 famílias de baixa renda, possui 11 andares e terá apartamentos de um e dois quartos. Além disso, o edifício também terá áreas de lazer e cultura, como salão de festa, brinquedoteca e biblioteca. Conforme apurado pelo repórter Vandré Abreu, a iniciativa faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) - Entidades.\nSegundo o cronograma, a reforma do prédio começará nas próximas semanas e deve terminar em um ano e meio. Duas salas no térreo do edifício deverão ser alugadas, com a arrecadação voltada ao condomínio. O investimento total para as obras é de R$ 10,9 milhões, e cada apartamento recebeu o valor de R$ 210 mil. O trabalho será financiado pela Caixa Econômica Federal.