A prefeita de Buritinópolis, Marcilene Batista de Brito (UB), de 36 anos, foi agredida após um homem, de 28, dirigir em alta velocidade até a porta de sua residência e ameaçar seu marido, de acordo com a Polícia Civil (PC). O suspeito, ex-servidor da prefeitura, foi detido pela Polícia Militar (PM).\nEm nota ao POPULAR, o ex-servidor afirmou que passava de carro em frente à residência quando teria sido abordado de forma agressiva pelo marido da prefeita, além da própria gestora e outras pessoas que estavam no local. Segundo o relato, ao descer do véiculo, acabou sendo agredido com pauladas, sofrendo escoriações e hematomas. Por último, sustentou que está sendo alvo de retaliação após ter denunciado supostas irregularidades na gestão municipal ao Ministério Público.\nO caso ocorreu por volta das 21h do último domingo (22), no Centro da cidade. Conforme o relato da PC, a vítima estava em casa quando percebeu um veículo trafegando em alta velocidade pela rua. Segundo a ocorrência, o motorista parou em frente à residência e passou a fazer xingamentos contra o marido da prefeita, com a intenção de confrontá-lo e agredi-lo.