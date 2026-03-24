A prefeita de Buritinópolis, Marcilene Batista de Brito (UB), de 36 anos, foi agredida após um homem, de 28, dirigir em alta velocidade até a porta de sua residência e ameaçar seu marido, de acordo com a Polícia Civil (PC). O suspeito, ex-servidor da prefeitura, foi detido pela Polícia Militar (PM), mas liberado posteriormente após prestar os esclarecimentos.\nEm nota ao POPULAR, o ex-servidor afirmou que passava de carro em frente à residência quando teria sido abordado de forma agressiva pelo marido da prefeita, além da própria gestora e outras pessoas que estavam no local. Segundo o relato, ao descer do véiculo, acabou sendo agredido com pauladas, sofrendo escoriações e hematomas. Por último, sustentou que está sendo alvo de retaliação após ter denunciado supostas irregularidades na gestão municipal ao Ministério Público (veja nota completa no final da matéria).