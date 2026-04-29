A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), proibiu que mulheres trans utilizem banheiros femininos em espaços públicos e privados de uso coletivo na capital do Mato Grosso do Sul. A determinação foi assinada no dia 17 de abril e publicada na última quarta-feira. A norma, aprovada pela Câmara Municipal, integra a chamada Política Municipal de Proteção de Mulher, que prevê uma série de ações relacionadas ao tma. Utilização dos banheiros será exclusiva às "mulheres biológicas". Conforme o texto, trata-se de uma "forma de resguardar a sua intimidade e de combater todo tipo de importunação ou de constrangimento".\nDireção municipal agora deve promover as adaptações necessárias para se cumprir a restrição. As estruturas municipais e estabelecimentos comerciais serão fiscalizados para evitar que a regra seja descumprida.