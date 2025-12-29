Família de Aparecida de Goiânia que faleceu no acidente (Reprodução/Redes sociais)\nO prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), decretou luto oficial de três dias pela morte de uma família goiana que sofreu um acidente na BR-040, em Paracatu (MG). A família estava viajando para passar a virada do ano em Porto Seguro, na Bahia, de acordo com parentes.\nAs quatro vítimas da mesma família são: Wider Carlos Lopes da Silva, de 37 anos; Jéssica Iorrana Ferreira Mendes, de 33; o filho do casal, Arthur Ferreira Lopes, de 4 anos; e João Lucas Lopes de Souza, de 9, sobrinho do casal. Uma jovem de 22 anos que estava no outro veículo também morreu.\nEm nota publicada nas redes sociais da prefeitura de Aparecida, a cidade se solidariza com todos os familiares e amigos das vítimas que faleceram no acidente. (Leia a nota completa ao final do texto).