As crianças foram assassinadas pelo pai na madrugada do dia 12, em Itumbiara (Reprodução / TV Anhanguera e Instagram Dione Araújo)\nO prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, se manifestou pela primeira vez neste sábado (21) após a morte dos netos, vítimas de um crime ocorrido no dia 12 de fevereiro deste ano no município. Em publicação nas redes sociais, Dione agradeceu as mensagens de apoio recebidas pela família e falou sobre o momento de luto.\nQuero agradecer, de coração, por cada mensagem, cada abraço, cada palavra de apoio, carinho e solidariedade que nossa família recebeu neste momento de dor tão imensa, de recolhimento e reflexão”, escreveu.\nNa nota, Dione afirmou que “nada é capaz de diminuir a saudade” das crianças e classificou a ausência como irreparável. Ele também destacou que a família tem buscado amparo na fé para enfrentar a perda.