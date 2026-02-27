Thales Machado e os dois filhos, durante uma partida de futebol (Reprodução/Redes sociais)\nO prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, foi o primeiro a encontrar os dois netos baleados dentro da casa onde estavam com o pai, Thales Machado, conforme informou a Polícia Civil (PC) em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (27). Segundo o delegado Felipe Sala, responsável pelo caso, as câmeras de segurança do condomínio registraram a chegada do prefeito à residência exatamente à meia-noite.\nSala informou que Dione estava acompanhado de duas testemunhas e quando chegou no local, notou que a casa estava fechada e não apresentava sinais de arrombamento.\nO avô das crianças tinha a senha da residência, entrou utilizando a sua senha e se deparou com a situação que todos vocês já imaginam: os dois garotos feridos e Thales já morto", disse o delegado.