-Vídeo (1.3439884)\nO prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, homenageou nesta sexta-feira (31) o neto Benício, que completaria 9 anos. Aos 8, ele morreu junto com o irmão Miguel, de 12, em fevereiro deste ano, após os dois serem baleados pelo pai, Thales Machado, em Itumbiara, no sul goiano. Nas redes sociais, Dione publicou fotos do neto e escreveu que 'a saudade continua imensa'.\nDione relembrou momentos vividos ao lado de Benício e falou sobre as lembranças que guarda do neto. “Não há um dia em que você não faça falta em nossas vidas. Guardo no coração o seu sorriso, o seu carinho, a sua alegria de viver e cada lembrança que tivemos juntos. São memórias que o tempo jamais apagará”, disse (assista acima).\nAo final da homenagem, o prefeito pediu conforto para a família e se despediu do neto. “Peço a Deus que continue confortando a nossa família e cuidando de você aí no céu. Feliz aniversário, meu neto. Te amarei para sempre", finalizou.