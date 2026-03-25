-Vídeo - Prefeito de Itumbiara homenageia neto (1.3390457)\nO prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, fez uma homenagem ao neto Miguel, que completaria 13 anos nesta quarta-feira (25). O adolescente e o irmão mais novo foram mortos pelo próprio pai, Thales Machado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Dione, que foi a primeira pessoa a ver os corpos das crianças após a tragédia, afirmou que a saudade que sente do familiar é imensa (assista acima).\nHoje é seu aniversário… 13 anos. A saudade é imensa, mas o amor é ainda maior. Você segue presente em cada lembrança, em cada gesto, em tudo que carrego no coração. Para sempre, meu neto, meu Miguel. Vovô te ama. Toda nossa família te ama", diz a legenda da postagem.\nRecentemente, a mãe dos irmãos mortos compartilhou a dor que está sentindo um mês após a tragédia que comoveu o país. Em entrevista exclusiva à TV Anhanguera, Sarah Araújo disse que não se conforma com as mortes de Miguel Araújo, de 12 anos, e Benício Araújo, de 8. "É muito difícil olhar as fotinhas deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. É muito difícil seguir”, revelou.