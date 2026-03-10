Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8, foram assassinatos pelo pai dentro de casa em Itumbiara (Reprodução/Instagram de Dione Araújo)\nO prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB), comentou pela primeira vez a morte dos netos Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8, assassinados pelo próprio pai, que era secretário de Governo do município. Em entrevista à TV Anhanguera, durante o lançamento do programa de moradia, ele se emocionou ao relembrar a rotina com as crianças.\nOs meninos criados dentro de casa, aprenderam a caminhar dentro de casa, almoçávamos juntos todos os dias. É uma perda irreparável. É algo que a gente não imagina na vida... e a gente ... pede a Deus para que dê força, para que eu possa, enquanto possível, cumprir com o meu papel como prefeito e, claro, um olhar também muito grande para a família. E a gente fica naquela expectativa, é até de não saber se quer que a dor passe...”, disse Araújo.