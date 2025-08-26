-Alta prefeito de Luziânia (1.3304690)\nO prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (UB), recebeu alta nesta terça-feira (26) após passar por cirurgia de urgência, de acordo com a assessoria da médica Helena Coelho Sorgatto, esposa dele. O político estava internado desde sexta-feira (22), conforme a informações da prefeitura. Nas redes sociais, ele agradeceu a Deus e as orações que recebeu e deu detalhes de que foi descoberto uma trombose grave que estava obstruindo vasos sanguíneos do fígado e intestino (veja o vídeo acima).\nEm nota, a assessoria de Helena disse que ele teve alta logo no início da tarde, e que deverá permanecer em repouso absoluto em casa pelos próximos 10 dias, por recomendação médica.\nNo vídeo, o prefeito revelou que há 20 dias vinha sentido dores abdominais que foram se intensificando ao longo do tempo. Segundo ele, na última quinta-feira (21) foi submetido a uma tomografia que revelou a obstrução dos vasos na região abdominal causada por uma trombose, um coágulo sanguíneo que bloqueia veias e impede a circulação do sangue.