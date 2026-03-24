O prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antônio Rozani (Podemos), e sua mulher, a primeira-dama Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, morreram em um acidente na rodovia SP-319 na noite desta segunda-feira (23). O carro em que o casal estava bateu em um caminhão na região de de Taquaritinga, cidade que fica há 35 km de distância da cidade em que moravam.\nA Prefeitura de Vista Alegre do Alto decretou luto oficial e disse, por meio de nota, que a população "perde não apenas um líder público comprometido com o desenvolvimento do município, mas também um cidadão reconhecido por sua dedicação, simplicidade e trabalho incansável em prol da comunidade". "Ao seu lado, Fátima Rozane também deixa um legado de respeito, carinho e participação ativa na vida social do município", acrescentou.\nA gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) também se manifestou. Em nota de pesar, disse que "Nelsinho Rozani foi engenheiro agrimensor, técnico agrícola e gestor em agronegócios, dedicou sua trajetória ao desenvolvimento do município e ao fortalecimento do setor produtivo local".