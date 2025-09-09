-POP_ATENTADO_MORROAGUDO_09092025 (1.3310148)\nO prefeito de Morro Agudo de Goiás, Deny Leles (MDB), e a primeira-dama, Meire Augusta, sofreram um atentado a tiros na noite de segunda-feira (8), em frente à casa onde moram. Segundo a assessoria, um dos disparos atingiu o prefeito de raspão (assista ao vídeo acima).\nImagens exclusivas da TV Anhanguera mostram o momento em que o prefeito desce do carro e é surpreendido pelos tiros. O atirador estava escondido atrás de uma árvore e fugiu logo após o ataque.\nPrefeito de Morro Agudo de Goiás e a primeira-dama foram vítimas de um atentado na noite desta segunda-feira (Reprodução/TV Anhanguera)\nEm nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Morro Agudo de Goiás, cidade na região central do estado, informou que não há informações sobre a motivação do crime e as investigações já estão em andamento (leia a nota na íntegra abaixo).