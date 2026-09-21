A Prefeitura de Goiânia abriu uma licitação com valor estimado de R$ 1,02 milhão para a compra e instalação de novos brinquedos no Parque de Diversões Iris Rezende Machado, o Mutirama, em Goiânia. A proposta inclui a criação de uma área sensorial acessível para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a instalação de brinquedos convencionais em diferentes pontos do parque. O processo ainda está em andamento.\nA contratação também prevê a instalação de piso de segurança, além de bancos, caminho sensorial e outros elementos para as áreas de lazer. O R$ 1.029.358,25 é o valor máximo estimado para a contratação. O edital, porém, não informa uma data para que os novos brinquedos sejam liberados para o público.\nA licitação foi dividida em três lotes. O maior deles, estimado em R$ 741.553,84, é destinado à compra e instalação de playgrounds e brinquedos inclusivos. A empresa contratada também será responsável pelo transporte, montagem e fixação dos equipamentos no parque. De acordo com o edital, os equipamentos deverão ser produzidos em materiais como madeira plástica e plástico rotomoldado e contarão com nivelamento estrutural e ancoragem definitiva ao solo.