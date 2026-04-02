A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia começou a instalar quebra-molas de borracha em vias públicas. É a primeira vez que esse tipo de equipamento é colocado nas ruas da capital, deixando para trás os tradicionais de concreto ou asfalto. O material foi adquirido por meio de uma contratação emergencial no final de fevereiro para serviços de manutenção e implantação de sinalização viária horizontal e vertical. Ao todo, estão previstos até 250 quebra-molas ao custo de R$ 3,5 mil cada um.\nA Sinales Sinalização, empresa de Serra (ES), foi contratada por R$ 28 milhões sem licitação para colocar fim a um impasse na manutenção da sinalização viária que se arrastava desde agosto do ano passado, quando chegou ao fim o último contrato da SET com uma empresa para esse tipo de serviço em grande escala. O contrato com a Sinales foi feito com base em um edital que está sendo elaborado para um processo licitatório ainda sem data para ser lançado, mas que prevê a instalação de até mil quebra-molas de borracha.