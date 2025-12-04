Organizações da Sociedade Civil (OSCs) podem receber R$ 5,9 milhões ao longo de dois anos para atuar no acolhimento de crianças, adolescentes e jovens de 18 a 21 anos. O edital publicado pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) prevê a contratação de até cinco organizações da sociedade civil, que deverão assumir tanto unidades próprias quanto espaços públicos cedidos pelo município. Em todas as modalidades, o edital fixa o valor de referência de R$1,5 mil por acolhido ao mês, e os repasses serão feitos de acordo com o número de vagas efetivamente ocupadas, sem remuneração por vagas ociosas.\nSomadas, as modalidades oferecidas podem gerar 164 vagas (veja mais no quadro ao lado) na rede de proteção social da capital.O edital determina que três OSCs poderão assumir abrigos próprios, e devem funcionar em imóveis convencionais, integrados à vizinhança, seguindo o padrão de residência estabelecido pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas).