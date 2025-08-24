O Centro Administrativo da prefeitura de Anápolis, a 55 km de Goiânia, teve a energia elétrica cortada por falta de pagamento, segundo a Equatorial Goiás. De acordo com uma nota enviada ao POPULAR neste domingo (24), a concessionária de energia informou que a prefeitura foi notificada 15 dias antes do corte.\nA reportagem entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Anápolis neste domingo às 09h30 por meio de aplicativo de mensagem para solicitar um posicionamento, mas até a última atualização desta matéria não tivemos resposta.\nA companhia esclarece que a suspensão do fornecimento de energia foi realizada em observância às regras estabelecidas na resolução 1.000/2024 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que exige notificação ao cliente sobre o corte com 15 dias de antecedência”, diz (veja a nota completa no final desta reportagem).