-POP_MilharalBonfinopolis_260226 (1.3379017)\nA Prefeitura de Bonfinópolis, por meio da Secretaria de Agricultura, realizou a plantação de milho e doou à população para fazer pamonha com o objetivo de reduzir furtos nas lavouras do município. Em um evento organizado pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, chamado “Pamonhada Solidária”, foram doadas mais de 5.000 pamonhas para a população (assista ao vídeo acima).\nGoiano faz sucesso vendendo pequi nos EUA\nChá revelação com pamonha viraliza e emociona família em Goiás; vídeo\nJaponês viraliza após provar pequi pela primeira vez: 'Agora meu nome é Goiás'\nO plantio de milho na “Roça Comunitária” foi realizado em janeiro de 2025, em uma ação conjunta das Secretarias de Agricultura e Assistência Social de Bonfinópolis. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Lucas do Galdino (MDB) aparece ao lado do vice-prefeito convidando a população para ir até o milharal colher o milho.