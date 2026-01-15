Prefeitura de Caldas Novas pede colaboração da população para combater a dengue e a chikungunya. (Reprodução / TV Anhanguera)\nA Prefeitura de Caldas Novas decretou situação de calamidade pública em saúde após o aumento expressivo de casos de dengue e chikungunya no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram 87 casos suspeitos de dengue registrados apenas nos primeiros 12 dias de janeiro de 2026. No mesmo período, também foram notificadas 36 ocorrências de chikungunya.\nDe acordo com o decreto, publicado na terça-feira (13), o número de casos representa um aumento atípico em relação aos anos anteriores e já provoca sobrecarga no sistema de saúde, principalmente nos atendimentos de urgência e emergência, conforme comunicado do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida.