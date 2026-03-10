A prefeitura de Corumbá de Goiás pretende demolir a antiga ponte de madeira do município, a ponte General João José de Campos Curado, para construir nova estrutura. Porém, ela foi tombada recentemente, de forma provisória, pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult), o que, diz a pasta, restringe intervenções na estrutura. O prefeito Chico Vaca (PL) afirma que ainda não recebeu formalmente notificação sobre o tombamento.\nA contratação de empresa especializada para execução da obra foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 23 de fevereiro. A intenção é que a demolição e reconstrução da ponte comecem ainda neste primeiro semestre. A intervenção deve durar quatro meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço, e custar R$ 1 milhão.\nA ideia é que a parte inferior da ponte (pilares e vigas de sustentação) seja construída em concreto armado, e a parte superior (que inclui pista e guarda-corpo) com madeira de lei, além da instalação de passarela para pedestres. Segundo o termo de referência, a contratação se justifica por fatores que vão da ruptura parcial da estrutura da ponte existente ao risco a pedestres e veículos que usam a travessia. O documento ainda cita que a intervenção é necessária pela “relevância histórica, cultural e paisagística da ponte” e pela “existência de projeto técnico aprovado pelo Iphan, cuja observância é obrigatória”.