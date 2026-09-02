A Prefeitura de Goiânia publicou o edital da concorrência eletrônica para contratar uma empresa de engenharia voltada à requalificação viária de parte da Avenida T-63, entre os bairros Jardim América e Nova Suíça. O projeto executivo prevê intervenções em uma extensão de aproximadamente 1,98 quilômetro (km) da avenida, delimitada entre a Avenida C-107 e a Praça Wilson Sales. A última intervenção completa de recapeamento na via ocorreu no período entre 2012 e 2013, durante a implantação do corredor de transporte coletivo e de ciclovia na gestão de Paulo Garcia (PT).\nDesde então, a via recebeu apenas serviços pontuais de tapa-buracos, gerando remendos em diferentes níveis. O trecho alvo da licitação apresenta trincas, ondulações, buracos e desgaste na demarcação da sinalização horizontal. Em junho, O POPULAR esteve em toda a extensão da via para verificar problemas no asfalto e mostrou que o trajeto entre o Córrego Cascavel e a Praça da Nova Suíça (Wilson Sales) era o de pior situação em toda a avenida. Em resposta às demandas públicas, à época, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que o projeto de reconstrução asfáltica estava pronto e seria licitado em breve.