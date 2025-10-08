Com a aproximação do período chuvoso, Goiânia tenta acelerar a resposta a um problema dos alagamentos. Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra), existem neste momento na cidade pelo menos seis obras voltadas para a mitigação de problemas relacionados com as chuvas. Entre os pontos está a Marginal Botafogo, nas proximidades da Rua 44 e do viaduto da Jamel Cecílio.\nA via ficou marcada, na última chuva forte, no mês passado, pelas imagens de alagamentos e erosões. A superintendente de Obras e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Flávia Ribeiro Dias, conta que na Marginal Botafogo, perto da região da 44, ocorre a contenção de uma erosão em trecho com risco de desmoronamento, com previsão de conclusão em até 15 dias.\nOutro local que também passa por obras é o setor Chácaras Recreio São Joaquim, na região oeste da capital, com obra de R$ 31,7 milhões que inclui drenagem pluvial e pavimentação de 19 ruas. Atualmente, ela está com 75% de execução concluída. O ponto também tem histórico de tragédias. Foi lá que, em novembro do ano passado, Daniella Magalhães Vila Nova, de 41 anos, morreu após ser arrastada por uma enxurrada na divisa com o Setor Santos Dumont. O acidente ocorreu quando a moto em que ela estava com o marido foi atingida por uma forte correnteza, e, apesar dos esforços do marido para resgatá-la, a empresária não resistiu, internada em um hospital, em Senador Canedo.