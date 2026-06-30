Desde julho de 2024, as obras do viaduto da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco estão paradas e, agora, a Prefeitura ao menos suspendeu a busca de uma solução para o local e vai tentar uma alternativa para a fluidez do tráfego de veículos. No final de semana, o prefeito Sandro Mabel (UB) chegou a fazer uma enquete em seu perfil em rede social para definir qual solução para o viaduto. Ele deu como opções a continuidade da busca por resolver a obra ou a construção de vias laterais, com programação semafórica no cruzamento com a Castelo Branco, que foi a opção vencedora por mais de 90% dos votos. O POPULAR apurou, no entanto, que já estavam sendo feitos estudos para realizar a opção alternativa.\nIsso ocorreu porque o Paço Municipal não conseguiu convencer a empresa BK Infraestrutura, que está em processo de recuperação judicial, a dar continuidade nos serviços do viaduto. Em setembro passado, Mabel chegou a assinar uma ordem de serviço para a retomada da obra, com a promessa de entregar até janeiro deste ano. Porém, registros financeiros mostram que os últimos pagamentos por serviços realizados ocorreram em dezembro do ano anterior, sendo parte de serviços comuns para a retomada, como medições e avaliações da estrutura realizada, sem a continuidade de fato.