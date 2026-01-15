Sem levar adiante para este ano o programa Meu Uniforme, que previa um auxílio financeiro anual para que estudantes da rede municipal de Goiânia fizessem, eles próprios, a aquisição de uniformes escolares, a Secretaria Municipal de Educação (SME) contratou um consórcio por meio de adesão a uma licitação feita pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) de Goiás para fornecimento dos itens de vestimenta para alunos do ensino infantil e fundamental e da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). O custo é 53% menor do que o previsto para o programa adiado.\nA SME contratou a M4 Inovatt Consórcio de Uniformes Escolares, com sede em Goiânia, por R$ 15,7 milhões para a entrega de 124.416 kits de uniformes para o ano letivo que começa agora, dia 20. Em setembro, quando a SME ainda trabalhava com a viabilização do programa Meu Uniforme, o Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura havia aprovado sem ressalvas gastos de R$ 33,6 milhões com uniformes. Os kits, no projeto anterior, tinham valores até três vezes maiores do que o contratado junto à M4 Inovatt.