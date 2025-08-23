A Prefeitura de Goiânia antecipou a entrada das organizações sociais (OSs) que irão administrar as maternidades municipais da capital. O motivo foi o agravamento da crise vivida nas três unidades de saúde. Nesta semana, Célia Câmara e Nascer Cidadão ficaram com partos paralisados e Dona Iris enfrentou problemas com falta de insumos. A piora do cenário fez com que organizações entrassem na Dona Iris e na Nascer Cidadão ainda nesta sexta-feira (22).\nOficialmente, o Instituto Patris irá assumir de forma plena a Dona Iris neste sábado (23) e a Associação Hospital Beneficente do Brasil (AHBB) tomará frente integralmente da Nascer Cidadão na próxima quinta-feira (28). Entretanto, as duas organizações já estão com equipes em atuação nas maternidades desde esta sexta. Nos bastidores, a informação é de que a Sociedade Beneficente São José (SBSJ) irá assumir a Célia Câmara de forma plena nos primeiros dias da próxima semana.