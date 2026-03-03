Um total de 25 árvores, sendo 23 sibipirunas (Cenostigma pluviosum), receberam parecer técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) pela extirpação, o que deverá ser feito pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). O processo foi aberto a pedido do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) ainda no ano passado e a avaliação da agência municipal ocorreu em janeiro deste ano. Ainda não há uma data para o corte das árvores, já que o processo ainda não foi encaminhado para a execução da Comurg. Todos os espécimes estão localizados na Quadra T-22, onde fica a sede do tribunal, nas ruas T-52, T-51, T-29 e Avenida T-1.\nA administração do TRT-GO informa que “solicitou à Amma vistoria técnica e avaliação fitossanitária das árvores nas calçadas ao redor do Complexo Trabalhista após a identificação de pelo menos duas árvores doentes e registros recentes de queda de galhos durante fortes chuvas, que atingiram veículos e causaram danos à fachada dos prédios”. O tribunal complementa que a medida “é preventiva e visa garantir a segurança de pedestres, motoristas e do patrimônio público, considerando o porte das árvores no local, como a mangueira situada na esquina da Avenida T-1 com a Rua T-52”. Porém, considera que a “eventual retirada de árvores ainda não está definida”, pois o processo administrativo está em tramitação.