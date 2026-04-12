Instaladas com a promessa de uso para além do bloqueio da Marginal Botafogo em períodos de alagamento e ao custo de R$ 2,63 milhões aos cofres municipais, as cancelas da via expressa têm sido utilizadas, desde o último sábado (11), para restringir o acesso em alguns pontos devido às obras no trecho entre as ruas 21 e 10, no Setor Central, no sentido Sul-Norte, com o apoio de outras barreiras. Em alguns casos constatados pelo POPULAR, apenas essas estruturas móveis são usadas para impedir o fluxo de veículos, sem o acionamento das cancelas.\nInicialmente, a prefeitura de Goiânia havia anunciado os totens com cancelas como uma medida para monitorar áreas com histórico de alagamentos. Posteriormente, o equipamento passou a ser avaliado como um apoio à Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), com o uso de câmeras e sistemas de inteligência artificial, para monitorar a circulação de veículos e auxiliar na organização do tráfego em casos de acidentes, obras e eventos nesses locais. Os equipamentos começaram a funcionar em fevereiro deste ano.