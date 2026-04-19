Uma reunião nesta segunda-feira (20) deve definir a data de início e as frentes de ação para a execução do Trecho I do BRT Norte-Sul, que compreende o trajeto entre os terminais Isidória, em Goiânia, e Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia. O encontro deve ter a presença do prefeito Sandro Mabel (UB), dos titulares das pastas de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e de Engenharia de Trânsito (SET), e da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), além de representantes do Consórcio ACA BRT Norte-Sul, que venceu o processo licitatório para a realização da obra.\nA homologação do processo licitatório foi realizada no último dia 14, depois de 16 meses desde o início do certame, em dezembro de 2024. O Consórcio ACA BRT Norte-Sul é formado pelas empresas ACA – Alberto Couto Alves LTDA e Alberto C. Alves S.A. do Brasil, ambas do Grupo ACA com sede em Famalicão (Portugal) e no Rio de Janeiro. Para vencer o processo, houve um desconto de 5% na proposta inicial, de R$ 97.3 milhões, resultando em um contrato de R$ 92,4 milhões, além da desclassificação da primeira colocada, a empresa Gonçalves & Dias Engenharia Ltda.