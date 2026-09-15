A Prefeitura de Goiânia quer reunir em um único cartão o acesso a benefícios e serviços da assistência social. A proposta integra o programa Goiânia + Humana e foi apresentada juntamente à sanção, nesta segunda-feira (14), da lei que regulamenta os benefícios eventuais previstos na Lei Federal nº 8.742/1993 (Lei da Assistência Social). O cartão terá como base os dados do Cadastro Único (CadÚnico), mas valores, benefícios que serão vinculados ao instrumento e demais critérios ainda serão definidos.\nA nova legislação estabelece regras para a concessão de benefícios destinados a pessoas e famílias em situações temporárias de vulnerabilidade. Entre as modalidades previstas estão os auxílios por natalidade e morte, para situações de vulnerabilidade temporária e de emergência, desastre ou calamidade, além do aluguel social. A previsão de recursos para a execução das ações é de R$ 12 milhões. Até a implantação do cartão, prevista para 2027 após a conclusão da licitação da empresa que ficará responsável pela operação, os benefícios serão concedidos por meio de produtos e serviços.