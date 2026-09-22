Um imóvel na Rua 74, no Setor Central, próximo a Avenida Independência, foi demolido pela Prefeitura de Goiânia, dando continuidade ao plano do município de demolição de construções abandonadas na capital. Durante a intervenção, que aconteceu na última sexta-feira (18), o ponto de ônibus localizado na calçada da casa acabou sendo completamente destruído.\nO jornal foi até o local nesta segunda-feira (21) e se deparou com todo o entulho ainda presente no espaço. No terreno, os escombros que agora compõem a paisagem não foram recolhidos nem cercados pela Prefeitura. Além disso, o abrigo de ônibus destruído não foi substituído. O local era visto pelos moradores como um “mocó”, gíria usada para descrever um ambiente com presença de traficantes e usuários de drogas.\nO prédio, de dois pavimentos, estava completamente abandonado havia dez anos e era ocupado por moradores de rua e dependentes químicos, além de ter se tornado ambiente de disputa entre facções do tráfico. Conforme diversos relatos dos comerciantes e moradores da região, havia bastante tempo que todos sofriam com diversos roubos e intimidações dos que viviam na casa abandonada. Durante a passagem da reportagem pelo local, passageiros esperavam o transporte público na esquina acima, quase ocupando a rua.