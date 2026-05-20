O Paço Municipal deve divulgar nesta semana o modelo e quando deve ser iniciado o sistema binário de trânsito da Avenida T-10, em conjunto com a Rua T-55. Está prevista para a próxima sexta-feira (22) a liberação dos detalhes do projeto que foi anunciado já em setembro passado, mas teve uma repercussão entre moradores do Setor Bueno contrários à mudança, o que adiou a implantação. A previsão, na época, era de instalação da mudança até dezembro, na qual o trânsito da Avenida T-10, na região do Setor Bueno, passa a ser mão única entre a Avenida T-3 e a Avenida 85.\nO sistema binário das Avenidas T-10 e T-55 foi uma das quatro modificações no trânsito de Goiânia anunciadas pelo prefeito Sandro Mabel aos jornalistas do Grupo Jaime Câmara na segunda-feira (18), quando o gestor esteve para participar do programa Jackson Abrão Entrevista. Ele também citou intervenções em acessos à GO-020, na Marginal Botafogo e na Avenida Castelo Branco.