Em reunião que ocorreu nesta terça-feira (30), a Prefeitura de Goiânia discutiu com os vendedores de água de coco que trabalham no Parque Vaca Brava medidas de adequação à legislação municipal. A ideia é buscar soluções que garantam a continuidade da atividade dos comerciantes sem que haja prejuízo nem a eles nem à população. A conversa foi dirigida pelo secretário municipal de Eficiência, Fernando Peternella. Também marcaram presença representantes de outras secretarias. Foram apresentadas alternativas para a continuidade do serviço, como a utilização de estruturas móveis que não obstruam as calçadas. Peternella disse que era “determinação do prefeito Sandro Mabel” que nenhum vendedor fosse prejudicado. “Vamos conceder um prazo maior para que eles se adequem às regras e possam continuar trabalhando. Ninguém vai perder, nem a população, que continuará consumindo a água de coco, nem os vendedores, que terão segurança para manter suas atividades. Hoje todos foram ouvidos, apresentaram suas preocupações, tiraram dúvidas e conseguimos alinhar soluções em conjunto com os secretários envolvidos. Avançamos bastante”, disse o titular da Sefic.Como encaminhamento, ficou estabelecido que será elaborado um termo de compromisso com a categoria, definindo prazos e ajustes necessários. Além da exigência de estruturas móveis, o documento também tratará da organização do número de cadeiras, da responsabilidade pela limpeza do espaço e do respeito à circulação de pedestres. “Vamos respeitar todos os trabalhadores que estão lá, conforme determinou o prefeito Sandro Mabel, garantindo ordem e regularidade”, salientou o secretário extraordinário de Assuntos Comunitários, Paulo Magalhães.